1. Göppinger SV gegen Kickers Offenbach live am 9.11.2024

red 07.11.2024 - 08:50 Uhr

Am Samstag, den 9.11.2024, um 14:00 Uhr trifft der 1. Göppinger SV auf die Kickers Offenbach. Der Anpfiff des Spiels der Regionalliga Südwest 2024/25 ist um 14 Uhr im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach.