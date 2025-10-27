In Bayern leben laut aktuellem „Glücksatlas“ besonders zufriedene Menschen. Mit einem Wert von 7,21 Punkten liegt der Freistaat bundesweit auf Platz zwei – hinter Hamburg. Der Deutschlanddurchschnitt liegt bei 7,09 Punkten. Innerhalb des Freistaats zeigen sich aber Unterschiede: Während Menschen in Niederbayern und der Oberpfalz besonders zufrieden sind, liegt Franken eher im Durchschnitt. Insgesamt sind die Bayern vor allem mit Arbeit, Familie und Einkommen zufriedener als der Rest des Landes – bei der Freizeit nur durchschnittlich. Für den „Glücksatlas 2025“ sind rund 14.000 Menschen befragt worden. Insgesamt hat sich die Lebenszufriedenheit in Deutschland auf hohem Niveau stabilisiert.