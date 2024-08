WHO: Weltweite Notlage wegen neuer Variante von Mpox-Virus | Nicht genügend Impfstoff

Stuttgarter Zeitung & Stuttgarter Nachrichten 15.08.2024 - 09:34 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Mittwoch wegen mehrerer Mpox-Ausbrüche in Afrika und einer neuen Variante des Virus die höchste Alarmstufe ausgerufen.