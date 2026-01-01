2025 ist Geschichte, 2026 ist da. Auch in Stuttgart wurde ins neue Jahr gefeiert. Eine große, zentrale Silvesterparty auf dem Schlossplatz gab es in diesem Jahr nicht, sie war dem Spardikatat der Stadt zum Opfer gefallen – aber auch so war die Stimmung in der Innenstadt ausgelassen. Pünktlich um 0 Uhr begrüßten Zehntausende bei klirrender Kälte auf den Straßen der Landeshauptstadt das neue Jahr. Über dem Kessel erleuchteten hunderte Raketen den Nachthimmel. Gezündet werden durften die allerdings nicht.