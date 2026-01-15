Er ist Unternehmer, Theatermacher und Vorreiter der Schwulenbewegung: Corny Littmann feierte am Dienstag sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Schmidt Theater auf der Hamburger Reeperbahn gab es Einblicke in sein Leben und Wirken – vom politischen Theater der Agitprop-Gruppe Brühwarm bis hin zum erfolgreichsten Privattheater Deutschlands. Wegbegleiter wie Schauspieler, Musiker und Kabarettisten würdigten seine Leidenschaft für die Bühne. Demnächst soll Corny Littmann einen Stern auf der Reeperbahn erhalten.