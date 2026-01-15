Er ist Unternehmer, Theatermacher und Vorreiter der Schwulenbewegung: Corny Littmann feierte am Dienstag sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Schmidt Theater auf der Hamburger Reeperbahn gab es Einblicke in sein Leben und Wirken – vom politischen Theater der Agitprop-Gruppe Brühwarm bis hin zum erfolgreichsten Privattheater Deutschlands. Wegbegleiter wie Schauspieler, Musiker und Kabarettisten würdigten seine Leidenschaft für die Bühne. Demnächst soll Corny Littmann einen Stern auf der Reeperbahn erhalten.
Nachrichten & Aktuelles 50. Bühnenjubiläum: Hamburg feiert Theater-Legende Corny Littmann
15.01.2026 - 06:35 Uhr