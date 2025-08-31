In Stuttgart schließt eine Institution und mit ihr geht eine Legende: Schwester Margret muss nach drei Jahrzehnten das Feld räumen. Die 79-Jährige ist das Gesicht der Franziskusstube in Stuttgart, an dem jahrelang von Montag bis Samstag ein kostenloses Frühstück für obdachlose Menschen angeboten wurde. Doch die Räume gehören der Kirche und werden benötigt. Grund dafür ist die anstehende Sanierung des katholischen Gotteshauses St. Maria.