In Musberg (Leinfelden-Echterdingen) befindet sich aktuell sicher die aufsehenerregendste Baustelle auf den Fildern: Im vergangenen Jahr ist ein Dach in die Lüfte gegangen – und nun hat es sich auf den Rückweg gemacht. Die Rede ist von der Baustelle bei der Dreifaltigkeitskirche: Aktuell wird die Pfarrscheuer saniert, eines der ältesten Gebäude in Musberg aus dem Jahr 1581. Um ein Untergeschoss einzufügen und das Erdgeschoss zu stabilisieren, ist im Frühjahr 2025 das Dach abgenommen worden. Jetzt ist das Kellergeschoss gebaut – übrigens aus recycelten, CO2-reduzierten Beton – Abbruchbeton von Autobahnen.