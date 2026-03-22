Bei der blumigen Hutparade in Ludwigsburg präsentierten am Sonntag rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst gebastelten Blumenhüte. Diese wurden von einer Jury in den Kategorien „Größter Hut“, „Schwerster Hut“ und „Farbenfrohster Hut“ ausgezeichnet. „Besonders gefreut hat mich, dass viele Teilnehmer historische Kostüme mit ihren Blumenhüten kombiniert haben“, sagte Blüba-Chefin Petra Herrling.