Am Samstagabend wurde der Innenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses zu einem riesigen Techno-Club. Beim Event „Crown of Sounds“ legten mitten in der barocken Pracht bekannte DJs wie Klaudia Gawlas, Chris Liebing und Carl Cox auf. Die Sets wurden mit aufwendigen Lichtspielen, Lasern und Walking-Acts begleitet. Die Veranstalter der Eventstifter GmbH zeigten sich zufrieden mit dem Abend und den mehreren Tausend verkauften Tickets.