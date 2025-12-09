Wenn der Duft von Ente und Rotkohl durch die Messehalle vier in Bremen weht, dann kann das nur eines heißen: Es ist wieder zeit für „Dein Festmahl“. Die jährliche Weihnachtsfeier für Bedürftige bietet aber nicht nur ein festliches Menü, welches von prominenten Helfer:innen serviert wird, sondern auch ein buntes Bühnenprogramm. Es ist ein herzliches und würdevolles Miteinander in der Adventszeit.