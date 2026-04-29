Es ist ein besonderer Kunst-Trend, den es seit rund einem Jahr auch in Esslingen gibt: „Paint and Glow“. Das Konzept ist simpel, gemalt wird im Dunkeln mit Neonfarben. Jetzt hat die gelernte Modedesignerin Daniela Scukanec den Trend weiterentwickelt. „Glow Splash Actionpainting“, nennt sie es, das Prinzip: „weniger Kurs, mehr Action“. Die Malpartys finden auf dem elterlichen Aussiedlerhof in Berkheim statt.