Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen kassieren die Ampel-Parteien eine Schlappe und in beiden Bundesländern stehen komplizierte Regierungsbildungen bevor. In beiden Ländern will die CDU den Ministerpräsidenten stellen. Allerdings ist unklar, mit welchen Bündnissen dies gelingen könnte. Mit der AfD, die in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, will keine der anderen Parteien koalieren.