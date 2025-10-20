Am Weltreanimationstag haben SLK-Mitarbeiter auf dem Kiliansplatz in Heilbronn Passanten gezeigt, wie man eine Reanimation durchführt. Interessierte konnten an Puppen üben, wie man richtig prüft, den Notruf absetzt und Herzdruckmassagen durchführt. Zudem informierte der Stand über die App „Region der Lebensretter“. Über die App können ausgebildete Helfer in der Nähe von Notfällen alarmiert werden, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Seit Einführung des Systems wurden bereits mehrere Patienten erfolgreich gerettet. 🎥: Simon Bitsch