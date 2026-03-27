Korean Photo Booths sind endlich in Stuttgart angekommen – und bringen ein Stück Seoul direkt in die Stadt. Im 2D Café könnt ihr euch mit süßen Accessoires stylen, in verschiedenen Sets posen und eure eigenen Fotostrips direkt ausdrucken. Ganz ohne Fotograf, dafür mit ganz viel Spaß und Persönlichkeit. Perfekt für Erinnerungen mit euren Lieblingsmenschen – nicht nur digital, sondern auch ausgedruckt zum Mitnehmen.