Das erste Freibad in Stuttgart hat ab jetzt geöffnet und laut Wetterbericht soll es die kommenden Tage immer sonniger werden! Den Saisonstart machte am Samstag das Freibad in Möhringen mit 23,9 Grad Wassertemperatur, am 1. Mai eröffnet auch das Höhenfreibad Killesberg. Danach folgen laut Stadt die Freibäder Rosental und Sillenbuch am 10. Mai und das Inselbad Untertürkheim am 17. Mai. Geöffnet bleiben sie bis Sonntag, den 14. September.