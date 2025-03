Pflegende Angehörige sind das Fundament der häuslichen Pflege in Deutschland. Sie leisten täglich unermüdliche Arbeit, um ihre Angehörigen zu versorgen, und tragen damit maßgeblich zur Entlastung des Pflegesystems bei. Doch obwohl ihre Rolle unverzichtbar ist, bleibt ihre Arbeit oft unsichtbar und wird gesellschaftlich kaum gewürdigt. Wie kann der Wert ihrer Arbeit sichtbarer gemacht werden? Und welche Unterstützung benötigen sie, um ihre Aufgabe langfristig bewältigen zu können? Christian Graggaber, Geschäftsführer von ProSenio, bringt es auf den Punkt: „Wir reden hier von etwa 10 Millionen Menschen, die in der Pflege tätig sind und sich um rund 4,5 Millionen Pflegebedürftige kümmern, die noch zu Hause leben. Doch obwohl sie das Fundament der Pflege sind, werden sie kaum gehört. Sie haben keine starke Interessenvertretung und keine Lobby.“ Graggaber, der täglich mit Betroffenen spricht, betont, dass sich hier etwas ändern muss: „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in Deutschland, um pflegende Angehörige zu stärken und ihre Situation zu verbessern.“ Die Herausforderungen, vor denen pflegende Angehörige stehen, sind vielfältig. Finanzielle Belastungen, Zeitmangel und gesundheitliche Probleme sind die häufigsten Themen, mit denen sie konfrontiert sind. Viele müssen ihren Beruf reduzieren oder ganz aufgeben, um sich um ihre Angehörigen zu kümmern. Gleichzeitig fehlt es oft an ausreichender finanzieller Unterstützung und an Entlastungsangeboten, die ihnen eine Pause vom Pflegealltag ermöglichen. Christian Graggaber, gebürtiger Österreicher und seit Jahren in der Pflegebranche aktiv, setzt sich unermüdlich für die Belange pflegender Angehöriger ein. Als Geschäftsführer von ProSenio, einem Unternehmen mit Standorten in Berlin und Augsburg, hat er sich zum Ziel gesetzt, die Situation von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu verbessern. Seit der Gründung von ProSenio im Jahr 2009 gilt das Unternehmen als wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Pflege. ProSenio bietet umfassende Beratung und praktische Lösungen für Pflegebedürftige und ihre Familien. Doch trotz solcher Initiativen bleibt klar: Die Politik muss endlich handeln. Pflegende Angehörige brauchen mehr finanzielle Unterstützung, bessere Entlastungsangebote und eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung.