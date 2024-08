"Zorniger" Scholz in Solingen: Kanzler will härteren Kurs bei Sicherheit und Migration

Der Kanzler empfindet "Zorn" - nach dem tödlichen Messerattentat hat Olaf Scholz (SPD) in Solingen der Opfer gedacht. Er kündigte eine rasche Verschärfung des Waffenrechts und in der Migrationspolitik an.