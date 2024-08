Am Dienstag war im Nachthimmel über Baden-Württemberg und anderen Teilen Deutschlands ein zunächst rätselhaftes Flugobjekt aufgetaucht. Zu sehen war ein Flugobjekt mit augenscheinlichem Feuerschweif — Nutzerinnen und Nutzer in Sozialen Netzwerken vermuteten, dass es sich dabei um einen Kometen oder einen Asteroiden handeln könnte. Für Klarheit sorgte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das am Mittwoch mitteilte, es handelte sich dabei um einen Starlink-Satelliten der über der Schweiz in Erdatmosphäre eintrat.