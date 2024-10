Nach der Hochwasserkatastrophe mit mindestens 95 Toten wird in Spanien die Suche nach Vermissten und von der Außenwelt abgeschnittenen Menschen fortgesetzt. Besonders dramatisch ist die Lage in der beliebten Urlaubsregion Valencia, wo 92 der insgesamt 95 bislang bestätigten Todesopfer geborgen wurden. Eine offizielle Gesamtzahl der Vermissten lag nicht vor. Hilfe benötigten auch Tausende Menschen, die in Fahrzeugen, Häusern und Dörfern ausharrten. Schwer betroffen sind aber auch andere Regionen am Mittelmeer wie Andalusien und Murcia sowie Kastilien-La Mancha.