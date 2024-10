Der ehemalige Hurrikan „Kirk“ ist im Anflug und bringt am Donnerstag Starkwinde und teilweise viel Regen nach Baden-Württemberg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könne es insbesondere in der ersten Tageshälfte im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Allgäu, am Bodensee, Hochrhein und im Oberrheingraben heftige Sturmböen geben. Dabei sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde möglich. Im Tagesverlauf flaut der Wind voraussichtlich ab und „Kirks“ Reste ziehen Richtung Nordosten.