Der Super Bowl LIX verspricht unvergesslich zu werden, mit einer Halbzeitshow voller musikalischer Talente. Der Rapper Kendrick Lamar aus Compton, der erstmals im September 2024 angekündigt wurde, wird die Show im Februar im Caesars Superdome in New Orleans anführen. Obwohl Lamar zum ersten Mal als Headliner der Show auftritt, war er bereits als Special Guest bei der Super-Bowl-Performance von Snoop Dogg und Dr. Dre im Jahr 2022 dabei. Über seinen bevorstehenden Auftritt sagte der „Not Like Us"-Rapper: „Rap-Musik ist bis heute das einflussreichste Genre", und fügte hinzu: „Ich werde dort sein, um die Welt daran zu erinnern, warum. Sie haben die richtige Wahl getroffen." SZA, eine häufige Kollaborateurin von Lamar, wird den Rapper als besonderer Gast auf der Bühne begleiten. Mehrere aus Louisiana stammende Musiker werden an diesem Abend auftreten, darunter der Jazzmusiker Jon Batiste, der die Nationalhymne singen wird. Die christliche Sängerin Lauren Daigle und der Posaunist Trombone Shorty, der weltweit auf Tournee ist, werden „America the Beautiful" spielen.