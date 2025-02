Kendrick Lamars elektrisierende Super Bowl-Halbzeitshow wurde von vielen als Siegesrunde nach seiner Rap-Fehde mit Drake gesehen. Das Set baute auf seinen mit einem Grammy ausgezeichneten Diss-Track „Not Like Us“ auf, obwohl Drake wegen des Textes des Liedes eine Verleumdungsklage eingereicht hat. Während Lamar die Weltbühne beherrschte, trat Drake in Australien auf, abseits des Rampenlichts. Ihre jahrzehntelange Fehde flammte 2024 wieder auf, als Lamar die Idee der „Großen Drei“ (er selbst, Drake und J. Cole) verwarf und in „Like That“ seine Dominanz behauptete. J. Cole entschuldigte sich schnell, während Drake den Streit mit einer Reihe von Diss-Tracks eskalieren ließ. Drake schlug zunächst mit „Push Ups (Drop and Give Me 50)“ zurück, indem er sich über Lamars Größe lustig machte und seine Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Daraufhin folgte „Taylor Made Freestyle“, in dem umstrittenerweise KI-generierte Stimmen von Tupac Shakur und Snoop Dogg Beleidigungen ausstoßen. Als Lamar mit „Euphoria“ und „6:16 in LA“ antwortete, konterte Drake mit „Family Matters“, in dem er hetzerische Behauptungen aufstellte. Lamars nächster Track, ¡Meet the Grahams“, zielte direkt auf Drakes Familie, während „Not Like Us“ den endgültigen Schlag versetzte, in dem er Drake unangemessene Beziehungen zu minderjährigen Frauen vorwarf. Der Song wurde ein Riesenhit, erreichte über eine Milliarde Streams und wurde mit fünf Grammys ausgezeichnet. Drake reagierte daraufhin mit einer Klage gegen die Universal Music Group und behauptete, der Track habe ihn fälschlicherweise als Verbrecher abgestempelt. Universal bezeichnete die Klage als Versuch, künstlerische Ausdrucksformen zum Schweigen zu bringen. Während des Super Bowls nahm Lamar spielerisch Bezug auf die Kontroverse und scherzte: „Ich möchte ihren Lieblingssong spielen... aber sie lieben es, zu klagen.“ Als er schließlich „Not Like Us“ vortrug, zensierte er die wichtigsten Texte selbst, blickte aber mit einem wissenden Grinsen in die Kamera. Nach dem Auftritt kündigte Lamar eine UK- und Europa-Tournee mit SZA an. In der Zwischenzeit wird Drake ein neues Album mit dem Titel „Some Sexy Songs 4 U“ veröffentlichen, bei dem er mit PARTYNEXTDOOR zusammenarbeitet.