Bad Bunny ist Headliner bei der Halbzeitshow des Super Bowls 2026, der am 8. Februar im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, stattfinden wird. Der Grammy-prämierte puerto-ricanische Künstler arbeitet mit Apple Music und Roc Nation zusammen, um seine Show auf der größten Bühne der NFL zu präsentieren. Kürzlich beendete er eine rekordverdächtige Auftritt-Serie in Puerto Rico, die über 500.000 Fans anzog, und führt die Nominierungen für die kommenden Latin Grammys im November an. Bad Bunny ist einer der meistgestreamten Künstler weltweit. Sein neuestes Album „Debí Tirar Más Fotos“ erreichte Platz eins der US Billboard 200. In einer Stellungnahme zu seinem Auftritt bei der Halbzeitshow sagte er: „Was ich fühle, geht über mich hinaus [...]. Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte.“ Jay-Z, Gründer von Roc Nation, lobte Bad Bunny und sagte: „Was er für Puerto Rico getan hat und weiterhin tut, ist wirklich inspirierend.“ Die Ankündigung folgt auf Bad Bunnys Entscheidung, die USA bei seiner Welttournee auszulassen, da er Angst vor Einwanderungsrazzien hat, die seine Latino-Fans betreffen könnten. Die Halbzeitshow des letzten Super Bowl in New Orleans mit Kendrick Lamar und SZA wurde von rekordverdächtigen 133,5 Millionen Zuschauern verfolgt.