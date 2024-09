„Dithmarscher Kohl“ ist Kulturgut, Wirtschaftsfaktor und heimisches Superfood zugleich. Mit den Dithmarscher Kohltagen dreht sich im September in Europas größtem Anbaugebiet für Kopfkohl auf zahlreichen Stadtfesten sowie mit touristischen und gastronomischen Angeboten alles um das typisch norddeutsche Gemüse. Landwirtschaftsstaatssekretärin Anne Benett-Sturies (CDU) läutete am Dienstag im Rahmen der 38. Dithmarscher Kohltage in Marne (Schleswig-Holstein) feierlich die Ernte ein.