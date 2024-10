Im Freilichtmuseum Hitzacker ist am Wochenende das Wikinger-Fieber ausgebrochen. Im Lagerdorf konnten Besuchende in die nordische Mythologie eintauchen. Dabei steht das „Learning by Doing“ im Fokus des Archäologischen Zentrums. Obwohl die Zeit thematisch gar nicht in den Bereich des Museums fällt, findet dort jedes Jahr im Herbst das Wikinger-Wochenende statt. Auch in diesem Jahr haben Museum und Darsteller:innen eng zusammengearbeitet, um den rund 300 Gästen möglichst realistische Einblicke in die Epoche zu geben.