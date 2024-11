„Christmas Garden“ in Hamburg eröffnet

Der Loki-Schmidt-Garten in Klein Flottbek in Hamburg wird seit Freitag wieder zum „Christmas Garden“. Lichtinstallationen funkeln gepaart mit Klangwelten. Auf einem zwei Kilometer langen Rundgang können sich die Besucher:innen weihnachtlich verzaubern lassen. SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war am Freitag live vor Ort, als die Lichter angeschaltet wurden.