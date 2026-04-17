Was er sonst vor allem in der Kirche predigt, richtet der Schrobenhausener Stadtpfarrer Florian Stadlmayr nun auch an ein Publikum in einer digitalen, modernen Welt. Ein Pfarrer auf Instagram: Die Pfarreiengemeinschaft hat seit einigen Monaten einen eigenen Account. Und da zeigt sich der Pfarrer auch in Reels. Mal mit kirchlichen Impulsen, mal beim Osterlamm-backen, mal beim Feiern der 500 Follower. Betrieben wird der Account von Valentina Metz, Referentin für Jugend, Kultur und Leben, die auch immer wieder in den Videos auftritt.