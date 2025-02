Endspurt: Landjugend Adldorf-Indersbach baut an ihrem Faschingswagen

Die BJB Adldorf-Indersbach war schon einige Male beim Faschingsumzug in Pilsting im Landkreis Dingolfing Landau dabei. Am Sonntag ist es wieder soweit, bis dahin gibt es noch bisschen was zu tun.