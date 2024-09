Flippern wie in alten Zeiten – Flipperlounge in Frankfurt erfreut sich großer Beliebtheit

Die schwere Metallkugel mit den Flipperfingern möglichst lange im Spiel halten und dabei viele Punkte kassieren. Was früher in fast jeder Kneipe möglich war, ist heute nur noch schwer zu finden: öffentlich zugängliche Flipperautomaten. Das muss sich ändern, sagte sich eine passionierte Flipper-Spielerin aus Frankfurt. Im Massif Central in den Innenstadt der Mainmetropole führt sie nun eine Flipperlounge, in der man an modernen Automaten so richtig schön zocken kann.