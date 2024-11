Brandenburg - Havelland - Karneval mit der „Fünften Jahreszeit“ wurde mit den Jecken heute pünktlich um 11 Uhr 11 auch in der Funkstadt Nauen eröffnet. Die Stimmung war bombig unter den rund 200 Feiernden. Die 61. Saison des NKC Blau-Weiß steht unter dem Motto „Ob Ampel oder Bündnis, in jedem Falle, der NKC übersteht sie alle“. Die Schlüsselübergabe und die Übergabe der Stadtkasse sind feste Termine in Nauens Veranstaltungskalender, und so traf man sich zum Singen und Schunkeln an gewohnter Stelle am Kreistag in der Goethestraße. Mit einem lautstarken Umzug mit Lkw und Pkws fuhr man durch Nauens Straßen. Das Prinzenpaar Oliver der 61. und Mareen die 1. sowie das Kinderprinzenpaar Hannes, der 40. und Rieke, die 1., begrüßten die Narren und Närrinnen, bevor sie die Regentschaft über die Stadt übernahmen. Das Prinzenpaar ist den meisten Nauenerinnen und Nauenern wohl besser bekannt unter ihren bürgerlichen Namen Oliver Kratzsch und Mareen Haertlé. NKC-Präsident Ralf Müller führte den Tross vorab auf die Bühne am Kreistag und begrüßte die Gäste. Prinz Oliver begann die Proklamation: „Und ihr, Bürgermeister, ist der NKC nicht einerlei, darum bist Du zur Eröffnung auch wieder dabei. Für dich und alle ist unser Motto gemacht. Handelt verantwortlich und klug - noch habt ich die Macht.“ Der Präsident rief sodann Bürgermeister Manuel Meger zu sich in die Bütt. Das Stadtoberhaupt reimte in seiner Rede: „Doch Schluss mit dem Trott, jetzt wird’s wieder bunt. Das ‚Theater der Freundschaft‘, das wird jetzt gesund! Die Stadt kauft es auf, das habt ihr gehört, hört mal alle her, das wird nicht verzehrt! Es geht voran, ob Sportplatz oder Megers Halle. Die Bagger rollen, das ist keine Schalle!“ Die Jecken übernahmen alsdann im Handstreich den Rathausschlüssel nebst Schatulle und Prinzenrolle. Am Aschermittwoch aber ist Schluss mit der Narretei – dann geben die Jecken den Schlüssel wieder zurück (PM-Stadt Nauen, redaktionell verändert).