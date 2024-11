Am heutigen Montag ist der 11.11.2024. Für alle Karnevalist:innen war es heute um genau 11:11 Uhr wieder Zeit, die fünfte Jahreszeit einzuleiten. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat dementsprechend die närrische Saison eröffnet. Außerdem wurde auch der diesjährige Karnevals-Prinz verkündet. Für alle Jecken ist jetzt also endlich wieder Karneval, in Braunschweig (Niedersachsen) gipfelt die Feierei im Schoduvel am 2. März 2025.