Der Rettungshubschrauber „Christoph 65“ in Dinkelsbühl-Sinbronn wird auch künftig nur tagsüber im Einsatz sein. Eine Ausweitung der Bereitschaftszeiten in die Abendstunden ist nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gegenüber der Fränkischen Landeszeitung derzeit nicht geplant. Grundlage sei ein Gutachten zur Luftrettung in Bayern. Statt Dinkelsbühl erhalten nun andere Standorte wie Ochsenfurt erweiterte Flugzeiten. Dort sollen Rettungshubschrauber künftig bis in die frühen Nachtstunden einsatzbereit sein. Bereits 2021 hatte eine Studie für Dinkelsbühl ergeben, dass durch längere Einsatzzeiten jährlich bis zu 250 zusätzliche Patientinnen und Patienten schneller versorgt werden könnten. Der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 65“ ist seit 2015 in Dinkelsbühl stationiert und flog bereits mehr als 14.000 Einsätze.