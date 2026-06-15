✨ Ein Wochenende voller Magie in Schloss Thalheim! ✨ Am vergangenen Wochenende wurde das barocke Schloss Thalheim zur märchenhaften Kulisse für das La Rose Open‑Air‑Festival. Seifenblasen, Kreativstationen, Musik und strahlende Kinderaugen verwandelten die Gärten in ein buntes Sommerabenteuer. Der Höhepunkt: die KinderOPER „Die Zauberflöte“ – humorvoll, fantasievoll und kindgerecht inszeniert vom Ensemble Oper@Tee. Tamino, Pamina und Papageno begeisterten kleine wie große Besucher. Ein Tag voller Musik, Magie und gemeinsamer Momente – eingebettet in die einzigartige Atmosphäre eines der schönsten Barockensembles Niederösterreichs. 🌹🎶