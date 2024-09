Verlassene Orte gibt es überall in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. Die Suche danach ist nicht leicht. Aber mit Hilfe von Tipps findet man alte, unbewohnte Gebäude, die von der Zeit geprägt wurden und womöglich völlig verfallen sind. Solche Ruinen zu entdecken ist immer spannend und unheimlich zugleich. Lost Places sind tolle Motive zum fotografieren und so mancher Sammler versucht so viele leerstehende Häuser wie möglich zu besuchen. Ob in Düsseldorf, Neuss oder Mönchengladbach. Unsere kleine Auswahl führt zu faszinierenden Geheimtipps.