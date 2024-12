Nikolaus seilt sich am Kinder-UKE ab

Große Nikolaus-Überraschung am Kinder-UKE. Freitagmorgen seilten sich Höhenretter verkleidet als Nikolaus, Batman und Co. vom Dach des UKE ab, um den kleinen Patienten eine Freude zu machen. Die Aktion wurde von den Höhenrettern im Jahre 2020 ins Leben gerufen und findet seitdem bundesweit statt. Am Ende gab es vom Nikolaus und den Superhelden Malbücher und Süßigkeiten für die Kinder.