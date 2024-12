Nikolofeier in Leopoldsdorf im Marchfeld

Leopoldsdorf im Marchfeld ist eine moderne und lebenswerte Gemeinde, in der auch die Traditionen hochgehalten werden. Am 6. Dezember kam Nikolo samt Krampus und Engerln zum Rodelberg und dies nicht in einer Kutsche, sondern im Tuk Tuk Das von den Kinderfreunden organisierte Nikolofest war ein voller Erfolg und die zahlreich erschienenen Kinder hatten ihre volle Freude.