Landwirt Hubert Roßkothen erhält eine erschütternde Diagnose: Parkinson – vermutlich ausgelöst durch jahrelangen Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln. Der 62-Jährige schildert eindrücklich, wie die Krankheit sein Leben auf den Kopf stellte, ihn aus der Landwirtschaft riss und in die Isolation trieb. Doch ein Tischtennisschläger wurde sein Wendepunkt. Heute schöpft er durch die PingPongParkinson-Gemeinschaft wieder Lebensmut – und macht anderen Betroffenen Hoffnung.