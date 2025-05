Pultstockspringen: Tausende besuchen Traditionsveranstaltung in Arle

Pultstockspringen ist in Ostfriesland eine alte Tradition. Dabei versuchen die Teilnehmenden mit einem langen Stab über einen Wassergraben zu kommen. In Arle haben am diesjährigen Himmelfahrtstag Tausende die Veranstaltung verfolgt.