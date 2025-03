Saubermachen im Miniatur Wunderland: So werden Figuren, Züge und Co. gereinigt

Das Miniatur Wunderland ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Hamburg und in ganz Deutschland. Es hat 365 Tage im Jahr geöffnet. 300.000 Figuren gibt es dort und alles strahlt und glänzt. Doch Staub und Dreck sammeln sich an. Nachts werden die Figuren und Züge gereinigt, gewartet und gepflegt. Wo sich tagsüber Menschenmassen durch die Gänge schieben, ist frühmorgens Ruhe und Platz, um die Attraktionen sauber zu machen.