Die Berliner Späti-Kultur ist längst in Hamburg angekommen – ein Kiosk als sozialer Treffpunkt und Begegnungsort am Abend und während der Nacht. Eine Künstlerin aus der Hauptstadt hat jetzt einen ganz speziellen Späti mit in den Norden gebracht. Das Geschäft von Silke Thoss, mitten im Herzen von St. Pauli, nur einen Steinwurf von der Reeperbahn entfernt, ist ein Späti der besonderen Art. Dort sucht man echte Kaugummis, Bier oder Zigaretten vergebens. Dort werden all diese Alltagsgegenstände in Kunst verwandelt.