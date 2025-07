Ein süßer Ferientag voller Abenteuer im Eis-Greissler Erlebnispark Am 23.07.2025 besuchten im Rahmen des Ferienevents der Stadtgemeinde Strasshof 59 Kinder den Eis-Greissler in Krumbach. Der Ferienausflug zum Eis-Greissler Erlebnispark war ein voller Erfolg – und ließ Kinderherzen höherschlagen! Auf einem ganzen Hügel voller Attraktionen konnten die kleinen Entdecker:innen nach Herzenslust toben, staunen und erleben. Ob in der interaktiven Eis-Wasserwelt, am rasanten Freifallturm „Milchshaker“, bei Wurfspielen, Kugelbahnen oder auf den riesigen Hüpfpolstern – Langeweile kam garantiert nicht auf. Ein besonderes Highlight war die Eis-Zeitreise: Bei dieser Erlebnisfahrt lernten die Kinder auf spielerische Weise, wie Eis hergestellt wird. Mit dem Express-Zug und dem Flying Theater reisten sie durch die Geschichte des Eises – und konnten dabei auch völlig neue, kreative Eissorten entdecken. Ein Tag voller Bewegung, Lernen und natürlich Eisgenuss – so schmecken die Ferien!