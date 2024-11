Weihnachtsfieber in Schwaig: Oliver Schott lässt Haus erstrahlen

Ob im Supermarkt, auf dem Thermometer oder an der Straßenbeleuchtung sieht man: Weihnachten steht vor der Tür! In einem ganz besonderen Haus in Schwaig im Landkreis Nürnberger Land leuchtet das Fest der Liebe weit über die Grenzen des Ortes hinaus.