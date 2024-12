Vom 16. November bis 22. Dezember findet jeden Samstag und Sonntag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr der Weihnachtsmarkt im Schloss Hof statt. In die atemberaubende Schönheit des Barockschlosses im Marchfeld schmiegt sich ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art, mit Attraktionen für Klein und Groß, mit Kulinarik und vielen mehr in die verzauberte Kulisse ein. https://www.schlosshof.at/