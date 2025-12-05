Der Getränkehersteller Coca-Cola hat das Bild des rotgekleideten, grinsenden Weihnachtsmanns geprägt - und ist auch berühmt für die festlich beleuchteten Weihnachstrucks, die Jahr für Jahr durch Deutschland touren. Jüngst hat einer von ihnen auch vor dem Traumpalast in Leonberg Halt gemacht. Besucherinnen und Besucher konnten sich Cola-Flaschen personalisieren lassen, an einem Gewinnspiel teilnehmen oder ein Bild mit Santa Claus machen.