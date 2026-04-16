Die Verbier Air Show - die weltweit erste Flugshow in extremer Höhe - feierte an diesem Wochenende seine Premiere. Organisiert von der international bekannten Basejumperin, Wingsuit-Fliegerin und mehrfachen Freeride-Snowboard-Meisterin Géraldine Fasnacht (SUI), stellten sechs verschiedene Disziplinen ihre Kreativität unter Beweis. Eine atemberaubende Flugshow auf 3.023m Höhe, bestehend aus Basejumping von der Kabine des Mont Gelé, Vorführungen mit Wingsuits, Gleitschirmen und Kunstflugzeugen, Luftakrobatik, Animationen am Boden und vieles mehr - und alles vor der schweizerischen Alpenkulisse im Wallis.