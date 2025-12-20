Wenn im Weihnachtsdorf der Abend still wird und der Tag langsam zur Ruhe kommt, entzünden die Wichtel ihr Kerzenfeuer. Keine große Flamme – nur viele kleine Lichter. Jede Kerze steht für einen Gedanken. Für Hoffnung. Für Dankbarkeit. Für Dinge, die man nicht laut sagen muss. Die Wichtel sitzen im Kreis, schweigend. Sie wissen: Licht wird stärker, wenn man es teilt. Und Wärme entsteht nicht durch Größe, sondern durch Nähe. Manchmal denkt ein Wichtel an das, was schwer war. Manchmal an das, was gelungen ist. Beides darf sein. Das Kerzenfeuer flackert, als würde es zuhören....