In einem kleinen, versteckten Wichtelwald lebten die Wichtel in ihren gemütlichen Hütten. Eines Abends saßen sie zusammen vor dem alten Fernseher, doch die Nachrichten, die sie sahen, machten sie traurig und nachdenklich. Es gab so viele schlechte Nachrichten, und die Wichtel wünschten sich nur noch Freude und schöne Geschichten.nnDa beschlossen die Wichtel, dass sie nur noch das Gute in der Welt sehen wollten. Sie schalteten den Fernseher aus und suchten nach etwas Schönem. Sie fanden alte Filme mit fröhlichen Liedern, Bilder von blühenden Blumenwiesen, lachende Kinder und funkelnde Sterne am Himmel...