Was Wichtelaugen so alles sehen Wichtelaugen sehen anders. Sie sind klein, rund und glitzern wie winzige Laternen – und doch entdecken sie Dinge, die Menschen gern übersehen. Wenn du morgens verschlafen durch die Wohnung tappst, sehen Wichtelaugen das Funkeln in der Kaffeetasse, das dir sagt: Gleich wird’s besser. Wenn du seufzend deine Tasche schließt, bemerken sie das mutige Leuchten, das trotzdem in dir brennt. Und wenn draußen ein grauer Tag vor dem Fenster hängt, sehen sie im Nebel die versteckten Farben – die, die man erst erkennt, wenn man ganz genau hinschaut. Wichtelaugen entdecken das Lächeln, das du fast vergessen hättest. Sie sehen Funken von Hoffnung zwischen zwei müden Gedanken. Sie sehen kleine Wunder, die still und geduldig darauf warten, dass jemand sie bemerkt. Vielleicht zwinkert dir heute einer dieser Wichtel zu. Nicht weil die Welt besonders bunt ist – sondern weil er weiß, dass du es bist.