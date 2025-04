Wichtel Bodo liebte das Baden. Täglich sprang er heimlich in die Badewanne der Menschen, sobald sie das Haus verließen. Doch eines Tages geschah etwas… Seltsames. An diesem Dienstag war etwas anders: Die Menschen hatten ein neues, glitzerndes Schaumbad benutzt – mit Meeresduft und einem Hauch „magischer Algenextrakt“, wie auf der Flasche stand. Bodo grinste nur: „Pff, Algen! Ich bin ein Wichtel, kein Seepferdchen.“ Platsch! Er sprang ins warme Wasser, tauchte tief, drehte eine Pirouette – und spürte plötzlich ein seltsames Kitzeln in den Zehen. Er tauchte auf… und starrte. Seine Füße waren weg. Stattdessen hatte er eine funkelnde, schuppige Flosse! Bodo quietschte auf. „Ich bin… eine Meerjungwichtel?!“...