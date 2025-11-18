Manchmal stolziert ein Wichtel schon früh am Morgen über dein Kopfkissen, genau dann, wenn du noch nicht sicher bist, ob Aufstehen eine gute Idee ist. Ohne ein Wort hüpft er auf deine Schulter und tippt dir mit seinem winzigen Stab an die Stirn. Pling. In deinem Kopf geht ein Licht an – ein kleines, aber sehr entschlossenes. Dann zieht er aus seiner Tasche drei Dinge: einen Funken Mut, einen Tropfen Zuversicht und ein winziges Lächeln, das er dir heimlich auf den Mund setzt. Bevor du protestieren kannst, wirbelt er um dich herum, wie eine Miniatur-Sturmböe aus Energie. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und plötzlich spürst du’s: den Drang, die Decke wegzuwerfen, die Schultern zu richten, die Welt anzuschalten. Der Wichtel nickt zufrieden, setzt seine Mütze zurecht und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Eine Minute war genug. Der Tag kann kommen — du auch.